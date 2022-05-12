AK Partili Günaydın’dan bozuk yol tepkisi

AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, ilçenin bozuk yolları yüzünden belediyeye tepki gösterdi. 201 bin nüfuslu İzmir'in Torbalı ilçesindeki CHP'li belediyenin bozuk yolları görmezden gelmesi vatandaşları da çileden çıkardı.

Torbalı Belediyesi sayesinde Türkiye'nin en kötü yollarına sahip olduklarını dile getiren Selman Günaydın ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "21. Yüzyıl'ın 2022 yılının ilk çeyreğinde, 201.000 nüfusa sahip olan güzel İlçemiz Torbalı'mızı beceriksizlikle yöneten CHP'li Torbalı Belediyesi sayesinde Türkiye'nin en kötü yollarına sahiplik eden ilçesi olduk. CHP demek; "Çöp, Çamur ve Çukur" demektir! Takdir kamuoyunun" ifadelerini kullandı.