Ayaz’ın zamanı tükeniyor

İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan 2 buçuk yaşındaki SMA'lı Ayaz bebeğin, fiyatı 27 milyon 935 bin lira olan ilacının alınabilmesi için başlatılan ve yasal süresi sona eren bağış kampanyası izni İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından 1 yıl daha uzatıldı.

Vali Köşger'in jet hızıyla imzaladığı izin belgesi sayesinde Sındıraç ailesinin ve Ayaz bebeğin tedavi umutları tekrar yeşerdi. Kampanyanın, Ramazan ayı ve sonrasında ivme kazandığını ancak yeterli olmadığını belirten anne Zeynep ve baba Ali Sındıraç, "Bizlerin umutlarını tazeleyen vali babamıza teşekkür ediyoruz" dedi.

'BİRBİRİMİZE KENETLENELİM'

"Zaman en büyük düşmanımız" diyen aile, "Ayaz'ın zamanı hızla tükeniyor. Bozulan sağlığı nedeniyle sık sık hastaneye gidiyoruz. Zamanımızın çoğu hastane odalarında geçtiği için kampanyayla bile doğru dürüst ilgilenemiyoruz. Tire'deki, oda, dernek ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının, gönüllülerimiz ile birlikte daha etkin ve birlik içinde hareket etmesini rica ediyoruz. Ayaz için birbirimize kenetlenelim. Allah, tedavisi için Ayaz'ı yurtdışına götürecek o uçağa binmeyi bizlere nasip etsin" diye konuştu.

NADİR UYSAL