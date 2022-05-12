Vali Köşger İzmir’in kaza raporunu açıkladı

İZMİR Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nce, Atatürk Kültür Merkezi'nde "Trafik Haftası" dolayısıyla program düzenlendi. Programda konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, trafikte kurallara uymanın önemine dikkat çekerek "İzmir'de 151 civarında hayatını kaybeden, 9 bin civarında da yaralamalı trafik kazası var" dedi. Son yıllarda ülke genelinde kara yollarında iyileştirilmeler yapıldığını ve bunun da kazaları azalttığını dile getiren Köşger, "Türkiye'de son yıllarda 4800-5000 kişi vefat ediyor. Bunun 10-15 katı da yaralanma var. İzmir'de 151 civarında hayatını kaybeden, 9 bin civarında da yaralamalı trafik kazası var. Yaralanma deyip geçiyoruz ama insanlarımızın bazıları ölmekten daha beter sakat kalıyor. Sürekli dikkat etmemiz, farkındalığımızı yüksek tutmamız gereken bir konu" ifadelerini kullandı.

DİĞER