Zehir baronunu sevgilisi yaktı

TAM BİR SUÇ MAKİNESİ

18 aydır İstanbul, İzmir ve Muğla üçgeninde aranan uyuşturucu baronu Mahsun Ay'ın (34), sevgilisi Sunay Epöz sayesinde yakalandığı ortaya çıktı.

İZMİR'DE BULUŞTULAR

30 yaşındaki Sunay Epöz'ü fiziki ve teknik takibe alan Balıkesir polisi, İzmir'de bir araya geleceklerini öğrenince operasyon için düğmeye bastı.





OPERASYON SÜRÜYOR

ÇEVRE güvenliğini alan polis, Ay ile Epöz'ü kıskıvrak yakaladı. İki sevgili tutuklanırken, emniyet yetkilileri operasyonların devam ettiğini açıkladı.

34 yaşındaki Mahsun Ay'ın kasten adam öldürme, uyuşturucu ticareti ve göçmen kaçakçılığı gibi 24 suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.

FATİH ŞENDİL