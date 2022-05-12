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Haberler İzmir Zehir baronunu sevgilisi yaktı

Zehir baronunu sevgilisi yaktı

Polisin 18 aydır aradığı uyuşturucu çetesi lideri Mahsun Ay, adım adım takip edilen sevgilisi Sunay Epöz ile İzmir’de buluşunca yakalandı

12.5.2022

Zehir baronunu sevgilisi yaktı

TAM BİR SUÇ MAKİNESİ
18 aydır İstanbul, İzmir ve Muğla üçgeninde aranan uyuşturucu baronu Mahsun Ay'ın (34), sevgilisi Sunay Epöz sayesinde yakalandığı ortaya çıktı.

İZMİR'DE BULUŞTULAR
30 yaşındaki Sunay Epöz'ü fiziki ve teknik takibe alan Balıkesir polisi, İzmir'de bir araya geleceklerini öğrenince operasyon için düğmeye bastı.



OPERASYON SÜRÜYOR
ÇEVRE güvenliğini alan polis, Ay ile Epöz'ü kıskıvrak yakaladı. İki sevgili tutuklanırken, emniyet yetkilileri operasyonların devam ettiğini açıkladı.
34 yaşındaki Mahsun Ay'ın kasten adam öldürme, uyuşturucu ticareti ve göçmen kaçakçılığı gibi 24 suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.

FATİH ŞENDİL

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