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Haberler İzmir Başkan Hakan Koştu’dan minik Kaan’a destek çağrısı

Başkan Hakan Koştu’dan minik Kaan’a destek çağrısı

13.5.2022

Başkan Hakan Koştu’dan minik Kaan’a destek çağrısı
BERGAMA Belediye Başkanı Hakan Koştu, halk arasında kısa adıyla SMA olarak bilinen Spinal Musküler Atrofi adlı kas hastalığı olan Bergamalı Kaan Efe'nin sağlığına kavuşması için İzmir Valiliği izni ile başlatılan yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu. Belediyenin bütün olanaklarını kampanya için seferber eden Başkan Koştu, son olarak her gün Bergama cadde ve sokaklarında gezen, İzmir'e gidip-gelen belediye aracına kampanya ilanları giydirilmesini sağladı. Kaan Efe yardım kampanyası aracının direksiyonuna geçen Başkan Koştu, bu süreçte sağlığına kavuşana dek Kaan Efe'yi yalnız bırakmayacaklarını ifade etti.
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