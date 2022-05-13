Boztepe’den Meclis’e Körfez’de yüzme daveti

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılı Ocak ayında Meclis gündemine oturan "pembe şort" tartışması yeniden alevlendi. CHP'li Meclis Üyesi Hasan Ünal'ın kendisine verdiği şortu meclise getiren AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, havalar ısındığında Meclis üyelerini körfezde yüzmeye davet etti.

"GEDİZ'İN AKTIĞI BÖLGEYE GİDECEĞİM"

OTURUMDA söz alan AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, "Sayın başkan göreve gelince körfezin temizliğine ilişkin TCDD ile ortaklaşa yürütülmesi öngörülen proje kenara bırakılmış. Körfez kendi kendine temizlenecek dendi ancak temizlenmedi. Meclis'te Peynircioğlu Deresi'nden büyük bir övgü ile bahsedildi. Ben de gidip orada görüntü çektim.

2020 yılı Nisan ayında Ankara'da büyük bir umutla alıp getirdiğiniz ve meclis üyesi yaptığınız bir arkadaşınız bana mayo getirmiş. Sayın Tunç Soyer ile birlikte körfezde yüzecektik. Ben bu mayoyla havalar ısınınca Gediz Nehiri'nin tam döküldüğü yerde denize gireceğim. Hani Gediz Körfezi kirletiyor ya, tam orada. İZSU yetkililerine baskı yaparsak bu iş tam olarak yürümez. Havalar ısındığında Gediz'in döküldüğü yerde hepinizi yüzmeye bekliyorum" dedi.