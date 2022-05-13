Büyükşehir’de kritik çukur zirvesi

İzmir'de yıllardır çözülemeyen kronik sorunların sıklıkla gündeme gelmesinin ardından, dün Büyükşehir Belediyesi'nde kritik bir buluşma yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, sürpriz bir plan sonrası bir araya geldi. Büyükşehir Belediye binasında gerçekleştirilen toplantıya AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Grup Başkanvekili Özgür Hızal da katıldı. Toplantının gündeminde ise Basmane çukuru olarak bilinen arazi, mezarlık sorunu, Büyükşehir Belediyesi binasının nereye yapılacağı ve kent sorunları yer aldı. Toplantı sonrası Soyer ve Sürekli gazetecilere tarafından yöneltilen soruları yanıtlandı.

'MÜJDE İÇİN ÇOK ERKEN'

Basmane çukuru olarak bilinen arazi ile ilgili bir müjdenin olup olmadığı yönündeki soruya yanıt veren Başkan Tunç Soyer, "Basmane çukuru hakkında müjde vermek için daha erken. Uzun zamandır bir çalışma yapıyorduk. Hala o kilit aşılamadı. Neredeyse kördüğüme dönmüş bir tablo var. Bunun, bütün bu hazırlık çalışmalarının arasında çözülebilmesi için birlikte çalışacağımızı görüştük. Bundan da çok mutluyuz. Diliyorum ki bu büyük sıkıntı ortadan kalkmış olacak. Biraz sabır rica ediyoruz. Teknik detaylar önemli. Önemli olan ilkesel bazda bir araya gelmemiz" dedi.

'ANKARA İLE GÖRÜŞECEĞİZ'

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise sorunların çözümü noktasında masada olduklarını vurguladı. Görüşmenin çok verimli geçtiğini kaydeden Sürekli, "Basmane çukuru İzmir'in kanayan yarası. Ben 2004-2009 yılları arasında Büyükşehir meclis üyeliği yaptım. Grup sözcüğü yaptım AK Parti'de. Konuya vakıfız, arkadaşlarımız da konuya vakıf. Teknik çalışmaları arkadaşlarımızla birlikte yapacağız. Buraya gelmeden önce son Başbakanımız Binali Bey ve Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ ile de görüştük. Birlikte çalışma yapacağız. Ondan sonra Ankara'yla görüşerek yol haritamızı belirleyeceğiz" diye konuştu.

'HER ŞEYİ KONUŞAMADIK'

Buca Cezaevi ile ilgili bir gündem maddesinin olup olmadığı yönündeki soruya da yanıt veren Soyer, "Her şeyi konuşacak kadar vakit yoktu. Biz şu konuda mutabık kaldık; İzmir'in sorun haline gelmiş kördüğüm haline gelmiş bazı meseleleri var. Bunları iradelerimizi ortaklaştırabilirsek çözebileceğimizi gördük. Bundan dolayı çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

'İKİ TARAF DA HAZIR'

DEPREMZEDELER konusunda herhangi bir konunun gündeme gelip gelmediği yönündeki soruya yanıt veren Kerem Ali Sürekli, "Genel olarak İzmir'in sorunları konusunda çözüm irademizi yansıttık. Mesela mezarlık, İzmir'in ivedilikle çözülmesi gereken bir konusu. Bizim bir talebimiz oldu. Başkanımız onu memnuniyetle karşıladı. Kentsel dönüşümde kooperatif modeline geçti Büyükşehir. Başkanımız bu konuda teknik sunum yapılması için gerekli iradeyi gösterdi. Gelecek günlerde bu konuyla ilgili sunum yapılacak. İzmir için her şeyi yapmaya iki taraf da hazır" dedi.