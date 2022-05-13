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İzmir'de devlet desteğiyle kurdu! Şimdi geçimini böyle sağlıyor

İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan Özge Martoğlu, Karabağlar'da doğup ilk ve ortaöğrenimini orada tamamladı. Ardından 18 yaşında Tire'nin Peşrefli Mahallesi'ne yerleşti, 5 yıl önce devlet desteğiyle başladığı çiftçilikte inek sağıp çeşitli tarım ürünleri yetiştiriyor ve geçimini böyle sağlıyor. Martoğlu, "Şehirde büyüdüğüm için köy hayatına alışık bir yapım yoktu. O yüzden epey zorlandım ama üstesinden geldim" dedi.

AA

13.05.2022, 13:48

İzmir'de doğup büyüyen Özge Martoğlu, 18 yaşındayken yerleştiği kırsal mahallede devlet desteğiyle çiftçi oldu.

İzmir’de devlet desteğiyle kurdu! Şimdi geçimini böyle sağlıyor

Karabağlar ilçesinde doğan 27 yaşındaki Martoğlu, ilk ve ortaöğrenimini şehirde tamamladı. Babası emekli olunca ailesiyle Tire ilçesinin Peşrefli Mahallesi'ne taşınan Martoğlu, köy hayatıyla da burada tanıştı.

İzmir’de devlet desteğiyle kurdu! Şimdi geçimini böyle sağlıyor

Evliliğinin ardından Peşrefli'de yaşamını devam ettiren Martoğlu, bahçe işlerinde yardımcı olduğu eşinin yönlendirmesiyle 2 ineğe bakmaya başladı. Aile bütçesine katkı sağlamak için profesyonel çiftçi olmaya karar veren Martoğlu, 2017 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi projesine başvurdu.

İzmir’de devlet desteğiyle kurdu! Şimdi geçimini böyle sağlıyor

Devlet desteğiyle ilk etapta 6 düve daha edinen Martoğlu, böylece profesyonel çiftçilik hayatına adım attı.

Traktör kullanmayı öğrenen, saman balyalarını taşıyan ve inek sağan 2 çocuk annesi genç kadın, çiftliğindeki tavukların bakımının yanı sıra çeşitli sebzeler yetiştirip, arazisindeki 300 zeytin ağacından elde ettiği ürünleri de işliyor.

İzmir’de devlet desteğiyle kurdu! Şimdi geçimini böyle sağlıyor

Özge Martoğlu, AA muhabirine, çiftlikte mutlu bir hayatı olduğunu söyledi.

Çiftliğindeki inek sayısını devletin sağladığı destekle 23'e çıkaran Martoğlu, şöyle konuştu:

İzmir’de devlet desteğiyle kurdu! Şimdi geçimini böyle sağlıyor

"Benim için gün erken saatlerde başlıyor. Önce ineklerin bakımını yapıp daha sonra sağıma geçiyorum. Ardından da sularını veriyorum. Buzağıları emdiriyorum, besliyorum. Sağdığım sütleri götürüp tanka boşaltıyorum. Gün içinde hayvanların suyunu kontrol ediyorum. Akşam yine sağıp, besleme yapıyorum.

İzmir’de devlet desteğiyle kurdu! Şimdi geçimini böyle sağlıyor

Şehirde büyüdüğüm için köy hayatına alışık bir yapım yoktu. O yüzden epey zorlandım ama üstesinden geldim. Traktör kullanmasını bilmiyordum eşim öğretti. Hayvanlardan korkuyordum, eşim yardımcı oldu. Beslemesini, sağmasını öğretti."

İzmir’de devlet desteğiyle kurdu! Şimdi geçimini böyle sağlıyor

Martoğlu, çocuklarından birinin 7 yaşında diğerinin ise 3 aylık olduğunu aktararak, hem çocuklarının bakımını hem de çiftlik işlerini bir arada yürütürken zaman zaman zorluk yaşasa da işini severek yaptığını dile getirdi.

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