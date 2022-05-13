İzmir’de elektrik kesintisi 13 Mayıs Cuma

BORNOVA

13.05.2022 09:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIMDİRİK MAHALLESİ,EGE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ANKARA CADDESİ YAN YOLU SOKAK VE CİVARI

13.05.2022 09:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ NALDÖKEN MAHALLESİ,HACILAR KIRI CADDESİ,1420/1 SOKAK VE CİVARI

13.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANLAR MAHALLESİ,1491 SOKAK İLE 1671 SOKAKLAR VE CİVARI

13.05.2022 12:30 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIMDİRİK MAHALLESİ,185,186,190 SOKAKLAR VE CİVARI

13.05.2022 12:30 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3 MAHALLESİ,129,129/19,129/26,129/27,129/28,129/30,129/31 SOKAKLAR VE CİVARI

13.05.2022 15:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIMDİRİK MAHALLESİ,SÜVARİ CADDESİ,160,161,162,163,164,165,166,167,170 SOKAKLAR VE CİVARI

13.05.2022 15:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3 MAHALLESİ,ŞEHİT TAHA CARIM CADDESİ,CENGİZHAN CADDESİ,108/2 ,108/3 SOKAK VE CİVARI

