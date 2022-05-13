İzmir’de elektrik kesintisi 13 Mayıs Cuma

Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İşte 13 Mayıs İzmir elektrik kesintisi detayları...
GDZ Elektrik tarafından İzmir'de bugün kesinti yaşanacak ilçeler açıklandı. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri olacak? soruları araştırılmaya başlandı. İşte 13 Mayıs Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İşte 13 Mayıs İzmir elektrik kesintisi detayları...
ALİAĞA
13.05.2022 09:00 16:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİŞAKRAN MAHALLESİ NAMIK KEMAL, BAYRAK, 3125, 3296, 3331, 3315/1, 3333, 3337 SOKAKLAR VE CİVARLARI
13.05.2022 10:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİŞAKRANŞAKRAN MAHALLESİ ÇEŞME ÖNÜ CADDESİ, 3133, 3186, 3208, 3211, 3213, 3214, 3230, 3237, 3239, 3243, 3210 SOKAKLAR VE CİVARLARI
BERGAMA
13.05.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE TEPEKÖY MAHALLESİ VE CİVARLARI
BORNOVA
13.05.2022 09:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIMDİRİK MAHALLESİ,EGE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ANKARA CADDESİ YAN YOLU SOKAK VE CİVARI
13.05.2022 09:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ NALDÖKEN MAHALLESİ,HACILAR KIRI CADDESİ,1420/1 SOKAK VE CİVARI
13.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANLAR MAHALLESİ,1491 SOKAK İLE 1671 SOKAKLAR VE CİVARI
13.05.2022 12:30 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIMDİRİK MAHALLESİ,185,186,190 SOKAKLAR VE CİVARI
13.05.2022 12:30 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3 MAHALLESİ,129,129/19,129/26,129/27,129/28,129/30,129/31 SOKAKLAR VE CİVARI
13.05.2022 15:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIMDİRİK MAHALLESİ,SÜVARİ CADDESİ,160,161,162,163,164,165,166,167,170 SOKAKLAR VE CİVARI
13.05.2022 15:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3 MAHALLESİ,ŞEHİT TAHA CARIM CADDESİ,CENGİZHAN CADDESİ,108/2 ,108/3 SOKAK VE CİVARI
BUCA
13.05.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BELENBAŞI MAHALLESİ,HÜRRİYET,BEYLİK CADDELERİ,3010 SOKAK VE CİVARI
ÇEŞME
13.05.2022 09:00 13:00 AG Arıza Onarım Bakım Nedeni İle CUMHURIYET MAHALLESI 4513, 4517, 4518, 4539 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
13.05.2022 10:00 14:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alınması Nedeni İle ALTINKUM MAHALLESI SANCAK MEVKII, ÇAVUŞKUYU KÜME EVLER, İMBAT 88 SITESI VE ÇEVRESI
GAZİEMİR
13.05.2022 09:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GAZİKENT MAHALLESİ,AKÇAY CADDESİ,674/1 SOKAKLAR VE CİVARI
13.05.2022 12:30 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GAZİ MAHALLESİ,ÖNDER,KUBİLAY,MİLLET,LOZAN CADDELERİ,ABDULLAH ARDA MEYDANI,13,22 SOKAKLAR VE CİVARI
13.05.2022 15:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATIF BEY MAHALLESİ,PROF.DR. TÜRKAN SAYLAN CADDESİ,56,61,62 SOKAKLAR VE CİVARI
KARABAĞLAR
13.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAVACIK MAHALLESİ,10013,10021,10023,10010,10009 SOKAKLAR VE CİVARI
13.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ESENYALI,VATAN,ADNAN SÜVARİ,METİN OKTAY MAHALLELERİ,POLAT,FARUK AKAR KARASU CADDELERİ,108/1,108/3,108/4,108/5,108/6,108/7,108/8,108/16,108/19,108/31, 108/59,119/1,119/2, 120,121 SOKAKLAR VE CİVARI
KARABURUN
13.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURUN İSKELE MAH. TR-4 A KOLU, SIESTA, 102, 103, 104, 105, 2203, 2205, 2207, 2216, 2231, 2232, SOKAKLARI, ASLANBURNU CADDESI VE CIVARI
KARŞIYAKA
13.05.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEMİRKÖPRÜ MAHALLESİ,6182,6179,6181/1,6192 SOKAKLAR VE CİVARI
13.05.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,2016/1,2016/3 SOKAKLAR VE CİVARI
13.05.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEDEBAŞI MAHALLESİ,6111/3 SOKAK VE CİVARI
13.05.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ,7532,7448/5,7448/6 SOKAKLAR VE CİVARI
KEMALPAŞA
13.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARMUTLU İZMIR CAD. RÜZGAR, SEDIR, SERÇE, KOŞAR, HAYVAN KIRAN, KANARYA, SAMANYOLU, SIMŞIR, SÜLÜN, ŞAHIN, BÜLBÜL, FIRTINA, GENÇLIK, PIRLANTA, YAKUT SOKAKLARI VE CIVARLARI
13.05.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADNAN MENDERES BUL., KAZIM KARABEKIR CAD.101, 26, 103, 9122, 9300 SOKAKLARI VE CIVARLARI
13.05.2022 09:30 16:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ULUCAK GAZI BULVARI, TURGUT ÖZAL BULVARI, 9147, 9151, 9145/1, 9248, 9129, 9143, 9125, 9139, 9244, 9150, 9130 SOKAKLARI VE CIVARLARI
MENEMEN
13.05.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KOYUNDERE GAZİ MAHALLESİ, İSTİKLAL CADDESİ, 7525, 7515/1, 7710, 7713, 7715, 7711 SOKAKLARI VE CİVARLARI
ÖDEMİŞ
13.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KUVVETLI MAHALLESI BEYDAĞ CADDESI KISMEN, AYRICA KARACAOĞLAN,AYDIN,419,ÇALIŞIR SOKAKLAR
SEFERİHİSAR
13.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR ÜRKMEZ MERSIN ALANI MH ŞHELL PETROL CIVARI
TİRE
13.05.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIRELI MAH-DERELI MAH-DERELI ARPALIK MEVKII-KÜRDÜLLÜ MAH-KÜRDÜLLÜ EKINLIK MEVKII-İZSU TRLERI
13.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIRELI MAHALLESI TAMAMI
13.05.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇOBANKÖY MAH.
13.05.2022 14:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENIÇIFTLIK MAHALLESI TR-1, TR-2 VE TR-3 TRAFOSU TAMAMI İLE YEŞILDAĞ HAYVANCILIK VE ORHAN SÜNER ÖZEL TRAFOLARI ETKILENECEKTIR.
13.05.2022 16:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIRELI MAH-DERELI MAH-DERELI ARPALIK MEVKII-KÜRDÜLLÜ MAH-KÜRDÜLLÜ EKINLIK MEVKII-İZSU TRLERI
URLA
13.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAH. 2026,2175,2176,2177,2178,2178/2,2179,2180,2181,2182,2183, 2183,2185,2186,2187,2188 SOKAKLARDIR.
13.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAH. 2023,2024,2025,2040,2041,2042,2047,2052,2053,2055,2055/1,2056,2062,2067 SOKAKLARDIR
13.05.2022 10:00 11:00 FİZİKİ İRTİBAT YAPILMASI RÜSTEM, İSKELE MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR