İzmir’de suya zam yüzde 150’yi geçti

İZMİR Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu başkanlığında gerçekleştirilen İZSU Genel Müdürlüğü Olağan Genel Kurulu'ndan yine suya zam kararı çıktı. Son zam ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in göreve geldiğinden beri İzmir'de yapılan su zamlarının toplam oranı yüzde 150'yi geçti.

ARDI ARKASI KESİLMEDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, adaylık sürecinde İzmirlilerin rahat etmesi için suya indirim yapılacağını söylemiş, 1 Temmuz 2019 tarihinde ise su fiyatlarına yüzde 10'a yakın indirim yapılmıştı. Bu tarihten sonra İzmir'de suya gelen zamların ardı arkası kesilmedi. İndirimden yaklaşık olarak 5 ay sonra yani 1 Ocak 2020 yılında İzmir'de suya yüzde 15 zam yapılarak indirimin göstermelik olduğu kanıtlandı. 9 ay sonra ise bir zam daha yapıldı. İzmirliler suyu, 1 Eylül 2020 tarihinden sonra yüzde 11,76 daha zamlı kullanmaya başladı. İzmir'de suya 1 Ocak 2021'de yüzde 15'lik bir zam daha yapıldı.

YÜZDE 50 İLE REKOR GELDİ

2022 yılının ilk iki ayında ise İzmir'de su yüzde 50 civarında zamlandı. 1 Ocak'ta yüzde 18, 1 Mart'ta da yüzde 30 zam yapıldı. Son olarak ise Temmuz ayında İzmir'de suya yüzde 15 zam yapılması kararı alındı. Ayrıca Şubat ayında gerçekleştirilen İZSU Olağanüstü Genel Kurulu'nda su fiyatlarında her ay ÜFE'ye göre zam yapılma kararı çıktı. ÜFE oranına bağlı olarak Mayıs ayında yüzde 7,67 zam geldi. Şimdi Temmuz ayında İzmirliler çifte zam ile karşı karşıya kalacak. Böylece İzmir'de suya yapılan zam oranları Tunç Soyer göreve geldiği günden bugüne yüzde 150'yi geçmiş oldu.

'TÜM YÜK VATANDAŞTA'

YAPILAN su zamları, Cumhur İttifakı üyelerinin ret oylarına rağmen çoğunluğun oylarıyla Meclis'ten geçti. Bu konuda Meclis'te zaman zaman hararetli tartışmalar da yaşandı. Son zammı değerlendiren AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, "Tunç Soyer popülist söylemleriyle, gerçekçi olmayan politikalarıyla İzmir'i yönetmeye çalışıyor. Girdi maliyetlerinin artmasını vatandaşların üstüne yükledi. Yeni gelir kaynakları yaratıp, girdi maliyetlerini azaltabilecek iken bu konuda hiçbir vizyon ortaya koymayan Tunç Soyer, tüm yükü İzmirlilerin üstüne yüklemişlerdir. Büyükşehir bu tarz popülizm kokan icraatlarla yönetilirse sonuç bu olur" dedi. MERT ALPDÜNDAR