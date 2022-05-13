İZSU İzmir su kesintisi 13 Mayıs Cuma

İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı merak ediliyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 13 Mayıs Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İzmir'de hangi ilçelerde su kesintilerinin olacağı ve suların ne zaman geleceği araştırılıyor. İşte 13 Mayıs Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
ALİAĞA KÜLTÜR
13.05.2022 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA KARACAOĞLAN
13.05.2022 saat 09:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA EVKA 4
13.05.2022 saat 10:35 ile 12:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME ÇİFTLİK
13.05.2022 saat 09:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI İNÖNÜ
13.05.2022 saat 10:35 ile 12:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ GÜZELTEPE, ŞİRİNTEPE
13.05.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, FEVZİ ÇAKMAK
13.05.2022 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR TEPECİK, HIDIRLIK
13.05.2022 saat 10:05 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE YALI
13.05.2022 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA BAĞYURDU 29 EKİM
13.05.2022 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ SÜLEYMAN DEMİREL
13.05.2022 saat 10:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK ÇINARLI, MERSİNLİ
13.05.2022 saat 10:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN VİLLAKENT
13.05.2022 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.