İZSU İzmir su kesintisi 13 Mayıs Cuma

İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı merak ediliyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 13 Mayıs Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...