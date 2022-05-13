Kooperatif Başkanı ve ailesine silahlı saldırı

İZMIR Kiraz'da İğdeli Kooperatif Başkanı Süleyman Top ve ailesi silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedef aldığı Başkan Süleyman Top, eşi, oğlu, gelini ve iki torunu olayda yara almadan kurtuldular. Kiraz'ın İğdeli mahallesinde 9 Mayıs gecesi ailesiyle düğünden evine dönen Başkan Top, evinin karşısında bulunan ormanlık arazide pusu kuran kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Ateş altında kalan Süleyman Top, eşi Hayriye Top, oğlu Barış Top, gelini Yasemin Top ile 5 ve 7 yaşındaki iki torunu, zanlıların sıktığı 18 kurşundan şans eseri yara almadan kurtuldu.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Olay yerine gelen İzmir İl Jandarma ve Kiraz Komutanlığı'na bağlı ekipler olay yerinde incelemede bulundu. Kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatılırken, birileri tarafından tehdit aldığını iddia eden Süleyman Top, "Bu kişilerin isimlerini jandarmaya bildirdim. Tam evimizin önüne gelip araçtan indiğimiz sırada saldırdılar. Ben ve ailem yere yatarak canımızı kurtarabildik. Bize bu korkuyu yaşatan zanlıların yakalanarak en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

FATİH ŞENDİL