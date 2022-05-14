Adalet ve Manavkuyu planları askıya çıktı

Bayraklı Belediyesinin, Adalet ve Manavkuyu mahallelerini kapsayan 80 hektarlık alanda yaptığı Revizyon İmar Planları askıya çıktı. Bayraklı ve İzmir Büyükşehir meclislerinde onaylanan planların, bir ay boyunca askıda kalacağı, yasal sürecin ardından planın uygulanmasının önünün açılacağı belirtildi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, ortak akılla hazırladığımız planlar sayesinde, geleceğin Bayraklı'sını birlikte yaratacağız" dedi. Başkan Sandal "Yarınlara daha yaşanabilir bir Bayraklı bırakmak, daha çağdaş sokaklar, parklar, konutlar yaratmak ve yeşil alan oranımızı artırmak adına planlama çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Adalet ve Manavkuyu için bu anlayışla hazırladığımız revizyon planlarımızı askıya çıkardık. Geleceğin Bayraklı'sını yaratacağız" dedi. Plana göre yeşil alan miktarı 90 bin metrekareye çıkarıldı.

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