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Haberler İzmir 5 ilçede eş zamanlı uyuşturucu baskını

5 ilçede eş zamanlı uyuşturucu baskını

15.5.2022

5 ilçede eş zamanlı uyuşturucu baskını
İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Buca, Menemen, Ödemiş, Tire ve Selçuk olmak üzere 5 ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisiyle harekete geçti. Eş zamanlı operasyonlarda 69 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda satışa hazır çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınanlar arasında, evli ve 1 çocuk annesi kadını kendi evinde zorla tutarak uyuşturucu madde kullandırdığı iddiasıyla suçlanıp, televizyon programına telefonla bağlanan A.B'nin de olduğu belirtildi.
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