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Haberler İzmir Çeşme'de hareketli anlar! 27 düzensiz göçmen, 4 kaçakçı böyle yakalandı

Çeşme'de hareketli anlar! 27 düzensiz göçmen, 4 kaçakçı böyle yakalandı

Jandarma ekipleri aldıkları istihbarat sonucu Çeşme'de harekete geçti. Eski Alman Tatil Köyü yakınındaki ormanlık alanda arama çalışması yapan ekipler 27 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçısını yakaladı. 4 zanlı yapılan yargılama sonucunda tutuklandı.

AA

15.05.2022, 10:45

Çeşme’de hareketli anlar! 27 düzensiz göçmen, 4 kaçakçı böyle yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı geçiş hazırlığındaki 27 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 13 Mayıs'ta Şehit Mehmet Mahallesi'nde önleyici kolluk faaliyeti sırasında 17 Yemen, 4 Senegal, 6 Eritre uyruklu olmak üzere 27 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler, ormanlık alanda yakaladıkları M.Ş, H.B, M.C. ve U.U'yu geçişi organize ettikleri suçlamasıyla gözaltına aldı.

Olayda 1 minibüs, 1 kamyonet, 2 lastik bot, 1 bot motoru, 30 can yeleği, 10 can simidi, 3 pompa cihazı, 1 akü ve 60 litre benzin ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler, idari işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.ğ

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