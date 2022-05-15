Haberler İzmir Foça'da acı motosiklet kazası! Kız çocuğuna çarpıp yola savruldu

Foça'da acı motosiklet kazası! Kız çocuğuna çarpıp yola savruldu

İzmir Foça'da yaşanan korkunç kazada Mehmet Erbey'in kullandığı motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki kız çocuğuna çarptı. Erbey, kazanın etkisiyle savruldu ve yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı, burada bir süre sonra tüm müdahallelere rağmen hayata gözlerin yumdu. Kız çocuğunun ise sağlık durumunun yi olduğu öğrenildi.