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Haberler İzmir Foça'da acı motosiklet kazası! Kız çocuğuna çarpıp yola savruldu

Foça'da acı motosiklet kazası! Kız çocuğuna çarpıp yola savruldu

İzmir Foça'da yaşanan korkunç kazada Mehmet Erbey'in kullandığı motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki kız çocuğuna çarptı. Erbey, kazanın etkisiyle savruldu ve yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı, burada bir süre sonra tüm müdahallelere rağmen hayata gözlerin yumdu. Kız çocuğunun ise sağlık durumunun yi olduğu öğrenildi.

İHA

15.05.2022, 12:20

İzmir'in Foça ilçesinde motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki kız çocuğuna çarptı. Kaza sonucu yola savrulan sürücü Mehmet Erbey hayatını kaybederken, yaralı çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Foça’da acı motosiklet kazası! Kız çocuğuna çarpıp yola savruldu

Edinilen bilgiye göre kaza, 13 Mayıs günü saat 15.00 sıralarında İzmir'in Foça ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi Mersinaki Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Mehmet Erbey idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki kız çocuğuna çarptı.

Foça’da acı motosiklet kazası! Kız çocuğuna çarpıp yola savruldu

Çocuğun yanında bulunan arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezine durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Foça’da acı motosiklet kazası! Kız çocuğuna çarpıp yola savruldu

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Mehmet Erbey, ambulanslarla Foça Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Erbey'in tüm müdahalelere rağmen dün gece yaşamını yitirdiği bildirildi. Kız çocuğunun sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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