CHP’den turizme balta

Pandemi sürecindeki 2020 ve 2021 sezonlarında büyük yara alan turizm sektörü, normalleşmenin başladığı bu sezon yaralarını sarmaya çalışacak. Ancak iki yıllık pandemi sürecinde bir çivi bile çakmayan Kuşadası ve Bodrum'un CHP'li belediye başkanları Ömer Günel ve Ahmet Aras, sezon açılmasına rağmen hazırlıklarını bir türlü tamamlayamadı. Deniz yoluyla binlerce turistin giriş yaptığı Kuşadası limanına geçtiğimiz günlerde dünyanın 7'nci büyük gemisi olan Odyssey of the Seas yanaştı.

YOLLAR KÖSTEBEK YUVASI

Gemiden inen turistler liman çevresinde köstebek yuvasına dönen yollar, geçit vermeyen kaldırımlar karşısında isyan ettiler. Kuşadası'nın Camiatik Mahallesi'ndeki bozuk yollar aylardır düzeltilmedi. Sağlık Caddesi'nin onarımı sırasında bozulan zemin taşları olduğu gibi bırakıldı. CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin hem vatandaşın hem de turistleri ağırlayan esnafın sesine kulaklarını tıkaması tepki çekerken AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe de ilçenin yollarının köstebek yuvasına dönmesine ateş püskürdü.

6 AYDIR CEVAP VERMİYORLAR

CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne sert tepki gösteren Gökçe, "Camiatik Mahallemizde Yıldırım Caddesi ile Zafer Sokak kesişme yeri olan Uğurlu Sokak ve Uğurlu çıkmazının, Sağlık Caddesi'nin onarımı sırasında, bozulan zemin taşlarının yapılması için mahalle sakinlerinin, dilekçeyle belediyeye başvurmalarının üzerinden 6 aydan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen henüz tek bir çalışma dahi yapılmadı, vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilmedi" dedi.

TURLARIN SAYISI AZALACAK

Bodrum'da da benzer manzaralar olduğu için turizmciler geçtiğimiz hafta toplanarak seslerini duyurmak istediler. 27 Haziran 7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Optimist Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olan Bodrum'da turizmciler, CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın hazırlık yapmamasından dert yanıyorlar. Bir türlü bitmeyen altyapı ve yol çalışmalarının sektörü olumsuz etkileyeceği endişesini yaşadıklarını söyleyen Bodrum Güçbirliği Derneği Turizm Komisyonu Başkanı Hüseyin Softa, turizmcilerin sezonda turistlerin daha çok otel içinde kalmak isteyeceğini, Bodrum içinde yer alan etkinliklere katılımın ve geçen senelerde olduğu gibi düzenlenen turların çok azalacağını ilettiğini belirtti.

ŞAMPİYONA YAKLAŞIYOR

Softa, 27 Haziran 7 Temmuz tarihleri arasında Bodrum'un dünyanın en önemli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Optimist Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağını hatırlatarak, "Bu organizasyon hem Bodrum'un tanıtımı hem de turizmimiz için çok önemli. Farklı ülkelerden binlerce

kişi Bodrum'a gelecek, dünya televizyonları bu önemli organizasyonu canlı yayınlayacak. Ancak şampiyonaya 2 ay kala halen gözle görülür bir hazırlık yok. Turizmci pandemi döneminin yaralarını sarmaya çalışıyor ama görüntü ümit vermiyor" dedi. Öte yandan İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayan vatandaşlar da, bozuk ve bitirilemeyen yollardan, alamadığı belediyecilik hizmetlerinden dolayı mağdur olduklarını söyledi.



'HAYALİ MICIR ALIMININ KANITI'

Belediyenin hizmette siyasi ayrımcılık yaptığını söyleyen Mustafa Gökçe, "Yandaş müteahhitlerin yeni imara açılan yerlerde yaptıkları sitelere kaymak asfaltlar yapılırken, partili büyüklerinin site yolları hemen yenilenirken Camiatik Mahallemiz gibi, Hacıfeyzullah Mahallemiz gibi, Tepe Sokak gibi eski Kuşadamızın dokusunun korunduğu mahallelerimize hizmet neden gelmez? Yolsuzluk iddiaları gündeme gelen 750 bin ton mıcırdan kalmadı mı da şunca yolu tamamlayamıyorsunuz? Kuşadası'nda tamamlayamadığınız her bir metrekare bozuk yol, sizin hayali 750 bin ton mıcır alımınızın kanıtı" dedi.



'TURİSTLERİ GECE GETİRİYORLAR'

Hüseyin Softa, "Turizm Haftası'nı kutluyoruz ama Bodrum olarak sezona maalesef hala hazır değiliz. Bodrum'da yollar son derecede kötü. Kazılar, bitmeyen bakımlar, altyapı çalışmaları derken birçok yer adeta köstebek yuvası gibi. Bodrum'da yetersiz yollar, yanlış sinyalizasyon, büyük inşaat kamyonları yüzünden trafik arap saçı. Bodrum'un trafiğinin çözümü için bu sene de hiçbir adım atılmadı. Görüştüğümüz turizmciler, acentalarla görüşüp turla gelen turistleri gece geç saatlerde Bodrum'a getirmesini istiyor. Zira havaalanından sonra Bodrum girişinden itibaren gerek trafik çilesi, gerek bozuk yollar turistler ve ülke turizmimiz için tam bir kâbus" dedi.

İHSAN KARATAŞ