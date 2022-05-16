Çiğli’de Balkan rüzgarı

Çiğli Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Çiğli-Çaşka Kuzey Makedonya Festivali renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Müzik ve halk oyunları gösterileriyle festivalde coşku son gününde de devam etti. Festivale katılan Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, yaptığı konuşmasında ülkesi ve Türkiye'nin kardeşliğinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bizim burada her iki ülkede yaşayan vatandaşlarımıza hem Makedon hem de Türk kültürünün geliştirilmesine katkı koyan herkese teşekkür ediyoruz. Yaşasın Makedonya Cumhuriyeti, Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" ifadelerini kullandı.