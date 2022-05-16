İEÜ’lü satranççılar Türkiye ikincisi oldu

İZMİR Ekonomi Üniversitesi'nin (İEÜ) 5 öğrenciden oluşturduğu satranç takımı, Aydın'da düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Satranç Şampiyonası'nda ikincilik elde etti. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun gerçekleştirdiği, 48 üniversiteden toplam 246 sporcunun yer aldığı şampiyonada büyük başarıya ulaşan İEÜ Satranç Takımı, kupayı İzmir'e getirerek Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar'a takdim etti. Gençleri tebrik eden Prof. Dr. Aşkar, "Bu sevinci üniversitemize yaşatan tüm öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.