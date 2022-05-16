İzmir beyin göçünü tersine çevirebilir

Türkiye'nin ilk çok ortaklı müteşebbis yapılarından biri olan ve geçtiğimiz sene hisseleri Çiftay Holding'e satılan Batıçim'in kurucularından Günel ailesinin 3'ücü kuşak temsilcisi ve Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİ- AD) Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Can Günel, Hafta başı sohbetlerinin konuğu oldu. KESİAD, Türkiye, İzmir ve Kemalpaşa hakkındaki sorularımızı yanıtlayan Günel, "Eskilerin söylediği 'İstanbul yıkılsa İzmir tekrar inşa eder' sözünü unutmamamız lazım. Bu ekonomik hinterlandın, İzmir'in beyin göçünü tersine çevirebilecek bir gücü var. Tüm dünyanın, birbirine entegre olduğu bu çağda İzmir'in bu potansiyelinin değerlendirilip, iyi bir tanıtımla kentin marka değerinin ön plana çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Kemalpaşa'da bunun için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

ÜRETİMİ ARTIRACAK

- Başkanlığınızda neler yapmayı planlıyorsunuz?

KESİAD'da yaklaşık olarak 4 dönem çeşitli görevleri ifa ettikten sonra bu dönemde ilk kadın başkanımız Sayın Seçil Beydemir Kaynak'tan çok büyük bir gururla yönetim kurulu başkanlığını devraldım. Biz kocaman bir aileyiz. Çok yüksek bir çıta devraldık. Kemalpaşa'nın öncelikli olarak daha farklı perspektiflerde yerinin ve markasının yükselmesi öncelikli hedefimiz. Lojistik köyün devreye girmesiyle bölgemizde üretim artacak. Kemalpaşa'nın, bölgedeki butik otelleri, AGRO turizmle gelişerek büyümesi önceliğimiz olacak.

- Türkiye, İzmir ve Kemalpaşa'nın sanayi potansiyelini nasıl görüyorsunuz?

Pandemi dönemi ülkemizi çok farklı bir boyuta taşıdı. Bunun çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Değerli genç beyinlerin ürettiği projelerin, çok yakın dönemde satışa konu olan çok yoğun unicornlarımız var. Dünyada kartlar yeniden dağıtılıyor. Bundan fırsat çıkarmalıyız. İzmir özeline gelec0ek olursak; İzmir, verimli arazileri, liman kenti oluşu, sanayisi ile çok değerli üslere sahip. Bu üretimlerin katma değerli olarak satışının devamı gelmeli.

MERT ALPDÜNDAR