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Haberler İzmir İzmir esnafı yine ‘Mutlu’yu seçti

İzmir esnafı yine ‘Mutlu’yu seçti

16.5.2022

İzmir esnafı yine ‘Mutlu’yu seçti

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (İESOB) 26. Genel Kurulu, Kaya Termal Otel'de yapıldı. Genel kurula TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilçe belediye başkanları, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İyi Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ile CHP İzmir Milletvekilleri Bedri Serter ve Atilla Sertel katıldı. Mevcut başkan Zekeriya Mutlu yeniden göreve seçildi. Mutlu'nun listesi şu isimlerden oluştu: Selahattin Arslan, İbrahim Bayram, Hulusi Demir, Emin Bağcı, Mustafa Akkaya, Salih Bölük, Günay Öz, Nihat Kahya, Tayfur Etiğ, Kazım Kızılcaoğlu. Mutlu, "Bundan sonra da esnafın sorunlarının yılmaz takipçisi olacağız" mesajı verdi.

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