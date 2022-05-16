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İzmir'de 'tombala' baskını! 47 kişiye 85 bin lira ceza

İzmir Bornova'da kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler bir işletmeye operasyon düzenledi. Baskında 47 kişi kumar oynarken yakalandı. Toplamda 85 bin 493 lira ceza kesildi, işletme sahii hakkında işlem yapıldı.