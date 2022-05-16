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Haberler İzmir Kızılay Konak Şubesi Ata’nın huzurunda

Kızılay Konak Şubesi Ata’nın huzurunda

16.5.2022

Kızılay Konak Şubesi Ata’nın huzurunda

Türk Kızılayı Konak Şubesi yöneticileri Ankara'ya giderek Anıtkabir'i ziyaret etti. Ata'nın huzuruna çıkan yönetim adına şeref defterine imza atan Başkan Ömür Şanlı, "Adını vererek onurlandırdığınız Kızılay'ın yöneticileri olarak manevi huzurunuzda olmanın onurunu taşıyoruz" yazdı. Türk Kızılayı'nın 103. Genel Kurulu için Ankara'ya giden Konak Şube Başkanlığı yöneticileri Anıtkabir'i ziyaret etti. Ata'nın huzuruna çıkan yönetime Genel Kurmay Başkanlığı Anıtkabir Komutanlığı görevlileri eşlik etti.

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