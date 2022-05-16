‘Suçlu olmam için ışınlanmam lazım’

Konak'ın Ege Mahallesi'nde 4 yıl önce meydana gelen olayda, Fahri Ayçiçek (33) iki bacağı ve sol kolundan yaralandı. O sırada olay yerinden geçen Alev C. de seken kurşunla yara aldı. Hastaneye kaldırılan Ayçiçek, ifadesinde kendisini vuran kişinin Yasin K. olduğunu, olay sırasında 'Ateş et' diye azmettirenin de Yavuz Kaleli olduğunu iddia etti.

PTS KAYITLARI DOĞRULADI

Olaydan sonra gözaltına alınıp, tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen Yasin K. ile Yavuz Kaleli (38) tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, silahla yaralama ile ilgili İzmir 44. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Azmettirme suçundan yargılanan ve hayvansal atık toplama işi ile uğraşan Yavuz Kaleli, olay günü kamyoneti ile Manisa'daki bir fabrikaya mal götürdüğünü, olay saatinde de Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına göre Manisa yolundaki Sabuncubeli yokuşu yakınlarında olduğunu gösteren deliller olduğunu ifade etti. Mahkeme sanık Yasin K. ile Yavuz Kaleli'ye 6'şar yıl 8 ay hapis cezası verip, cezaları kesinleşene kadar tutuksuz yargılanmalarına karar verdi.

'ADALETE GÜVENİYORUM'

İtirazlar üzerine 2021 yılında İzmir 4. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını bozarak suçun 'Silahla yaralama' değil, 'Öldürmeye teşebbüs' olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek dosyayı geri gönderdi ve dava bu kez İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Yavuz Kaleli, 2016'da Atilla Kun'un öldürülmesi olayında gözaltına alınan Ayçiçek ailesi yakınları aleyhine tanıklık yaptığını, bu olaydan dolayı şimdi iftiraya uğradığını iddia etti. 4 yıldır suçsuzluğunu ispat etmek için mahkeme koridorlarında gidip geldiğini anlatan Kaleli, "Olay saat 01.00'da olmuş, ben saat 01.06'da Manisa Sabuncubeli'ndeyim. 6 dakikada Konak'ta nasıl olabilirim, ancak ışınlanmayı bulmuş olmam gerekir. 4 yıldır suçsuzluğumu ispat etmeye çalışıyorum. Türk adaletine güveniyorum" diye konuştu. Avukat Efe Alper de müvekkilinin suçsuzluğuna inandığını belirterek, "Yavuz Kaleli olay günü Akhisar'daki fabrikaya mal götürdüğünü oradan aldığı irsaliye ile doğrulamıştır. Olay sırasında yanında olan tanıklar da bu durumu doğrulamıştır" dedi.