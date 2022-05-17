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Haberler İzmir Aliağa’da sazlık alanda yangın

Aliağa’da sazlık alanda yangın

İzmir’in Aliağa ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3,5 saatlik müdahaleleri sonucunda söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

İHA

17.05.2022, 22:26

Aliağa’da sazlık alanda yangın

Yangın, saat 18.30 sıralarında Hacıömerli Mahallesi Temaşalık mevkiinde bulunan sazlık alanda çıktı. Bölgedeki otlardan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 2 itfaiye aracı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 itfaiye aracı ile Aliağa Belediyesi'ne ait 3 su tankeri ve iş makinesi sevk edildi.
Bölgenin bataklık alandan oluşmasından dolayı müdahale etmekte güçlük çeken ekipler, yaklaşık 3,5 saatlik çalışmalar sonucunda alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Alanda soğutma çalışmalarına geçildiği öğrenildi.

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