‘Benim kocam istismarcı değil iyi bir aile babası’

İZMİR'İN Tire ilçesinde, 19 yaşındayken 14 yaşındaki Gülşeref Ö'yü kaçırdığı suçlamasıyla çocuğun annesi tarafından şikayet edilen ancak sonra şikayetten vazgeçilen Halil Ö, olaydan 8 yıl sonra cezaevine girdi.

18 yaşında resmi olarak evlendiği Halil Ö. ile bir kızları olan Gülşeref Ö, "Evden kaçtıktan sonra aileler barıştı ve şikayetten vazgeçildi. Eşimle 4 yıl nişanlı kaldık ve bu süre zarfında ailemle yaşayıp liseyi bitirdim. Evlendikten 4 yıl sonra eşim cezaevine girdi. Bu hassas bir konu. Biz bunu savunmuyoruz. Bizim istediğimiz şey herkese uygulansın demiyoruz ama bu yanlıştan bir an evvel dönülmesini istiyoruz. Benim eşim istismarcı biri değil, aile babası. Madem istismarcıydı, neden bize aile cüzdanı verildi?" dedi.