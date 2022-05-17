EÜ çift diploma ile Azerbaycan’a açıldı

EGE Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversiteleriyle Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi (ADAU) arasında ziraat mühendisliği alanında yürütülen "Uluslararası Çift Diploma Eğitim Programı" ile bilim ihraç eder konuma ulaştıklarını ifade etti. Budak, akademik işbirliği görüşmelerinde bulunmak üzere Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Caferov'un misafiri olarak üniversitelerinden bir heyetle bu ülkede temaslarda bulunduklarını belirtti. Çift diploma programı kapsamında üniversitelerinden 11 akademisyenin eğitim verdiğini, bu yıl 120 öğrencinin programa dahil olduğunu ifade eden Budak, Azerbaycan'da tarımsal Ar-Ge konusunda da projeler yürütüleceğini sözlerine ekledi.

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