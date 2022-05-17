Gazeteci Hasan Tahsin Konak Meydanı’nda anıldı

İZMİR'İN işgali sırasında Yunan askerlerine ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin, şehit edilişinin 103. yılında düzenlenen törenle anıldı. Konak Meydanı'ndaki İlk Kurşun Anıtı önündeki törende, saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Anıta çelenk bırakan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, 103 yıl önce, "Bağımsızlık nefestir" diyen Hukuk-u Beşer gazetesinin sahibi gazeteci Hasan Tahsin'in yaktığı ateşin dalga dalga tüm yurda yayıldığını söyledi.

Şehit Hasan Tahsin'in Kurtuluş Savaşı ve direnişin simgelerinden biri olduğunu dile getiren Gappi, "Hasan Tahsin, yalnızca fikirleriyle değil yazdıklarıyla, konuştuklarıyla, imza attığı bildirilerle, katıldığı toplantı ve eylemlerle o kara günlerde gerçek bir aydın olduğunu, halkın yanında yer aldığını gösterdi" diye konuştu.