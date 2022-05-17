Genç solistin acı sonu

İZMİR'İN Bayraklı ilçesi Özkanlar bölgesinde yaşayan 34 yaşındaki müzisyen Ayşe Ayçiçek birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Canberk Huğ'un da bulunduğu evde öldü. İddiaya göre müzikholde sahne alan bir çocuk annesi Ayşe Ayçiçek, gece saat 01.00 sıralarında işyerinden eve geldiğinde erkek arkadaşı Canberk Huğ evdeydi. Bir süre oturduktan sonra uyuşturucu hap aldığı ileri sürülen genç kadın uyumak için odasına çekildi. Saatler sonra, arkadaşı Huğ, Ayşe Ayçiçek'in zor nefes aldığını ve tıkandığını farketti. Huğ, hemen 112'yi aradı. Ancak genç kadın, sağlık ekipleri gelene kadar yaşamını yitirdi.

Genç kadının şüpheli ölümü ardından, polis ve savcılık soruşturma başlatırken, genç kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırıldı. Polis, Canberk Huğ'un ifadesine başvururkeN, Huğ polise verdiği ilk ifadesinde, kendisinin de uyuşturucu aldığını, bir kaç saat sonra kız arkadaşı olan Ayşe Ayçiçek'in eve geldiğini ve 10 adet hap ile cinsel uyarıcı sıvı aldıktan sonra zor nefes almaya başladığını görünce 112'yi aradığını söylediği öğrenildi. ■ FATİH ŞENDİL