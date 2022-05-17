Güvenlik ve terör uzmanları Büyükşehir’deki son skandalı yorumladı

Terör örgütü PKK/KCK'nın mali yapılanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı Mustafa Demir'in de tutuklanması, CHP'li belediyelerin terör iltisaklı kişilerle olan ilişkilerini bir kez daha gündeme getirdi.

Örgüt yöneticisi olan bir kişinin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyor olması büyük tepki çekerken, terör ve güvenlik uzmanları da konuyu yorumladı.

'KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM'

Güvenlik ve Terör Uzmanı Erhan Çalışkan, özellikle yerel seçimlerden sonra terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin her fırsatta CHP'li adayların seçimleri kazanmalarında kendilerinin katkıları olduğunu açıkça ilan ettiğini hatırlattı. Çalışkan, artık gelinen noktada CHP'nin de bunu inkar etmediğini vurguladı.

Büyükşehir çalışanı PKK yöneticisi yakalandı

Aynı zamanda AK Parti Meclis üyesi olarak görev yaptığı Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de konunun takipçisi olacağının altını çizen Çalışkan, "Bu işin iyice çivisi çıktı. Son yaşanan gelişmelerle ilgili mecliste soru önergesi verip, konunun takipçi olacağım. Peşini bırakmayacağız" diye konuştu.

'PROVOKASYON OLABİLİR'

TERÖR ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, PKK'nın Türkiye'de suça karışmamış ya da suç kaydı olmayan kişileri büyük belediyelere sokup, orada bir provakasyon yapmak isteyebileceğine dikkat çekti. Ağar, "Terör örgütleri bu tür kişileri belediyelere sokup, belediyelerin yapısı, işleyişi hakkında bilgi toplamak isteyebilir. Gelecekte bunları manipüle etmek, sabote etmek için veya bir takım provokasyonlara sebebiyet vermek için. PKK'nın böyle bir tuzağına karşı çok dikkatli olunmasını öneriyorum. PKK bunları bu maksatla kullanıyor olabilir" ifadelerini kullandı.

'DAHA ÖTESİNİ DE GÖRECEĞİZ'

STRATEJİ ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş, İstanbul'daki gibi İzmir'de de belediyede bir HDP'li kadrolaşması olduğuna dikkat çekti. Keleş, "Bu kişi delillerin kuvvetli olması nedeniyle tutuklandı. Doğrusu ben hiç şaşırmadım. Bizim kendi vatanımızı savunmak için kullandığımız silahlarımıza bile HDP hemen itiraz eder.TSK'nın silah bırakmasını bile talep edecek kadar ileri gittiler. Daha ötelerini de göreceğiz muhtemelen" dedi.