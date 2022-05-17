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İzmir İZSU su kesintisi 17 Mayıs Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olacağını araştırıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İşte 17 Mayıs Salı İzmir su kesintisi detayları...