İzmir İZSU su kesintisi 17 Mayıs Salı! İzmir’de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları sabah saatlerinde araştırılmaya başlandı. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 17 Mayıs Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olacağını araştırıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İşte 17 Mayıs Salı İzmir su kesintisi detayları...
İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları sabah saatlerinde araştırılmaya başlandı. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 17 Mayıs Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
FOÇA FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, FATİH
17.05.2022 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR SELVİLİ, GÜNALTAY, KİBAR, SARIYER, BARIŞ
17.05.2022 saat 11:05 ile 13:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN VİLLAKENT
17.05.2022 saat 08:00 ile 12:45 arasında yaklaşık 4 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
MENEMEN GÖLCÜK, ZEYTİNLİK, İNCİRLİ PINAR, IRMAK, YEŞİL PINAR
17.05.2022 saat 10:15 ile 13:30 arasında yaklaşık 3 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
NARLIDERE LİMANREİS
17.05.2022 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ HÜRRİYET
17.05.2022 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR SIĞACIK
17.05.2022 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR TEPECİK, HIDIRLIK
17.05.2022 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
TİRETURAN, KETENCİ
17.05.2022 saat 09:00 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
TİRE KIRTEPE
17.05.2022 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA İÇMELER
17.05.2022 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.