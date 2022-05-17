AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, son 3 yılda 3.7 milyar TL yatırımla İzmir'in yollarını yenilediklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi. "İzmirlilerin aklıyla alay ediyorsunuz" diyen Kaya, sosyal medya hesabından sert eleştirilerde bulundu.

YOLLAR KRATERE DÖNDÜ

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından Büyükşehir'in son 3 yılda kentteki yol yatırımlarıyla ilgili video paylaşmıştı. Soyer paylaşımını, "Son 3 yılda 3.7 milyar TL yatırımla İzmir'imizin yollarını yenilemek için çalıştık. Güzel İzmir için ne yapsak az, canla başla, devam edeceğiz" notunu ekledi.

Soyer'in bu sözleri AK Partili Mahmut Atilla Kaya'nın tepkisini çekti. Yaptığı paylaşımla Soyer'e cevap veren Kaya, "CHP'li Soyer, 3.7 Milyar TL harcayarak İzmir'in yollarını yenilediklerini söylemiş. İzmir'in yolları, aydaki kraterler gibi. Şehrin her tarafı çukurlarla dolu. Çukurlara iki kürek mıcır atmaktan acizsiniz, bir de bu açıklamayı yaparak İzmirliler'in aklıyla alay ediyorsunuz!" ifadelerini kullandı.