Ölü bulunan adamın katilleri fazla kaçamadı

İZMİR'İN Çeşme ilçesinde, kayıp ihbarıyla aranırken bir süre sonra cesedi bulunan Adem Tan'ın (66) öldürülmesiyle ilgili iki kişi yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan Ü.G. ve N.T, Adem Tan'ı öldürdüklerini itiraf etti. Ü.G, Adem Tan'ı ile birbirlerini tanıdıklarını ve Tan'ın eşini rahatsız ettiği gerekçesiyle başına keserle vurarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Öte yandan, tutuklanarak cezaevine gönderilen Ü.G'nin kardeşi S.G'nin 2 yıl önce komşusu ile gürültü nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

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