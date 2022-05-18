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Haberler İzmir İnşaat bekçisini basına keserle vurup öldürmüşler

İnşaat bekçisini basına keserle vurup öldürmüşler

18.5.2022

İnşaat bekçisini basına keserle vurup öldürmüşler
İZMİR Çeşme'de kaybolan ve inşaatta bekçilik yaptığı öğrenilen Adem Tan'ın cinayete kurban gittiği olayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Evli ve 2 çocuk babası Tan'ın (66) bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, ilçede hurdacılık yapan Ümit G. ve sevgilisi Necla T'nin, Adem Tan ile aralarında husumet olduğunu belirledi. Ümit G. ile Necla T. gözaltına alındılar. Çiftin sorgularında tartıştıkları Tan'ı başına keserle vurarak öldürdüklerini ve cesedi battaniyeye sarıp yaktıklarını itiraf ettikleri ortaya çıktı.
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