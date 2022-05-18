İzmir Agorası metaverse evreninde

İzmir'in Konak ilçesindeki 2 bin 500 yıllık Smyrna Antik Kenti Agorası'nın Roma dönemindeki halini yansıtan metaverse içeriği, gelecek ay ziyaretçilerle buluşacak. Kentimiz İzmir Derneği, agorayı tanıtabilmek için Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy'un iş birliğiyle "Kültürel Miras Yaşıyor Projesi"ni hayata geçirdi.

YÜZDE BİR ÖLÇEKLİ MAKET

Proje kapsamında agoranın Roma dönemindeki hali modellenerek metaverse içeriği hazırlandı. İçerik, gelecek aydan itibaren Smyrna Antik Kenti'nde oluşturulacak deneyim merkezinde ve internet üzerinden sanal gerçeklik (VR) gözlüğüyle izlenebilecek. Heykeltıraş ve arkeologlardan oluşan 7 kişilik ekip, antik agoranın Roma dönemindeki halini yansıtan 1/100 ölçekli maketini de hazırlıyor. 6 ay önce başlatılan çalışmanın gelecek ay tamamlanıp antik kentte ziyaretçilerle buluşturulması planlanıyor. Ayrıca ziyaretçiler için bir mobil uygulama devreye girecek.

Proje Koordinatörü Şebnem Yurdakul şöyle konuştu: "Smyrna Agorası dünyada kent merkezinde bulunan en büyük agoralardan birisi ve aynı zamanda 3 bine yakın grafitiyle dünyanın en zengin Yunanca grafiti koleksiyonuna sahip. Ancak bütün bu değerlere rağmen yeterince tanınmıyor ve bilinmiyor. Hem ulusal hem de uluslararası ziyaretçi sayısına baktığımız zaman oldukça düşük durumda." Maket ve sanal gerçeklik uygulamalarıyla, antik kenti tarihi dokusuyla en iyi şekilde tanıtmak istediklerini belirten Yurdakul, "Smyrna Agorası oldukça büyük bir alan. Maketimiz mevcut bilgiler ışığında birebir olarak hayata geçirilmeye çalışıldı. Maket projesinin, ziyaretçilerin o dönemi zihinlerinde canlandırabilmelerine yardımcı olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.