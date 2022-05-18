  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir depreminde 11 kişiyi hayatından etmişti! Yılmaz Erbek Apartmanı davasında istenen cezalar belli oldu

İzmir depreminde 11 kişiyi hayatından etmişti! Yılmaz Erbek Apartmanı davasında istenen cezalar belli oldu

İzmir'de Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremde Yılmaz Erbek Apartmanı'nda bulunan 11 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün gerçekleşene davanın 5. duruşmasında sanıklar için istenen ceza da belli oldu.

İHA

18.05.2022, 13:21 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022, 13:28

İzmir depreminde 11 kişiyi hayatından etmişti! Yılmaz Erbek Apartmanı davasında istenen cezalar belli oldu

Ege Denizinde Seferihisar açıklarında, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve 11 kişinin hayatını kaybedip 11 kişinin de yaralandığı İzmir'in Bayraklı ilçesindeki 10 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok'un sorumlularının yargılanmasına devam edildi. Depremin ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde 2'si tutuklu 10 kişi hakkında, İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Davanın geçen Eylül ayında görülen ilk duruşmasında binanın fenni mesulü mimar N.B. tahliye edildi. 2. celsede ise mahkeme başkanı, kolon kesildiği iddiasıyla binanın altındaki bir marketler zinciri şirketi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Davanın 5. duruşması bugün İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Yılmaz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklardan bazıları, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, sanık avukatlarının yeni rapor taleplerini reddettiklerini, alınan raporların yeterli olduğunu ve mevcut delillerle sonuca gideceklerini söyledi.

Mahkeme başkanının ardından söz alan iddia makamı, esas hakkında mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada savcı, tutuksuz sanıklar Zehra S., Ayşe Y. ve Kadriye K. için beraat isterken, diğer 8 sanık için ise 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan hapis cezası talep etti.

Mütalaanın mahkemeye sunulmasının ardından söz alan sanık Ali Ö.'nün avukatı, reddi heyet talebinde bulundu. Tutuklu sanık Mustafa Yılmaz'ın avukatları ise müvekkilleri için tahliye talep etti.

Sanık avukatları, mütalaaya savunma için süre talebinde bulunurken, sanık Mustafa Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, reddi heyet talebinin reddine, talebin görüşülmesi için dosyanın bir üst mahkemeye gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Doğanlar Apartmanı davasında yeni gelişme! Savcıdan ek süre talebi İzmir depreminde 15 kişiye mezar olmuştu! Doğanlar Apartmanı davasında yeni gelişme

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA