İzmir su kesintisi 18 Mayıs Çarşamba

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağı ise araştırılıyor. İşte 18 Mayıs Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri meydana gelecek. İZSU bugün yaşanacak su kesintilerinin ilçelerini duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İşte 18 Mayıs Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...
İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağı ise araştırılıyor. İşte 18 Mayıs Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BORNOVA RAFET PAŞA
18.05.2022 saat 09:55 ile 11:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA KEMALPAŞA
18.05.2022 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ CUMHURİYET
18.05.2022 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ CUMHURİYET
18.05.2022 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR GAZİ, DEVRİM, PEKER, ÖZGÜR, YÜZBAŞI ŞERAFETTİN
18.05.2022 saat 09:55 ile 11:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA GÜLBAHÇE
18.05.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA CAMİATİK
18.05.2022 saat 09:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.