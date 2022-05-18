İzmir su kesintisi 18 Mayıs Çarşamba

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağı ise araştırılıyor. İşte 18 Mayıs Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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