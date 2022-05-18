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İzmir'de korkunç ölüm! Silo kapağı üzerine düştü

İzmir Aliağa'daki bir yağ fabrikasında meydana gelen korkunç olayda, tonlarca ağırlıktaki silo kapağı, bir konteynerin üzerine düşerken, konteynerin içrisinde bulunan işçi hayatını kaybetti. Kapağın düşmesi sonucu oluşan gürültü çevre fabrikalarda bile duyuldu.

AA

18.05.2022, 12:56

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir yağ fabrikasındaki silonun büyük boyutlu metal kapağının üzerine düştüğü konteynerdeki kişi hayatını kaybetti.

İzmir’de korkunç ölüm! Silo kapağı üzerine düştü

Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir yağ fabrikasında, ilk belirlemelere göre gaz sıkışması nedeniyle silonun metal kapağı yerinden çıktı.

İzmir’de korkunç ölüm! Silo kapağı üzerine düştü

Büyük boyutlu metal parça, silonun yanındaki konteynerin üzerine düştü. Parçalanan konteynerde bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İzmir’de korkunç ölüm! Silo kapağı üzerine düştü

Ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan Cengiz Gündüz'ün (55) hayatını kaybettiği belirlendi.

İzmir’de korkunç ölüm! Silo kapağı üzerine düştü

Gündüz'ün cenazesi, Aliağa Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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