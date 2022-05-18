Haberler İzmir İzmir'de korkunç ölüm! Silo kapağı üzerine düştü

İzmir'de korkunç ölüm! Silo kapağı üzerine düştü

İzmir Aliağa'daki bir yağ fabrikasında meydana gelen korkunç olayda, tonlarca ağırlıktaki silo kapağı, bir konteynerin üzerine düşerken, konteynerin içrisinde bulunan işçi hayatını kaybetti. Kapağın düşmesi sonucu oluşan gürültü çevre fabrikalarda bile duyuldu.