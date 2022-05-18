Haberler İzmir İzmir'de özel okula haciz! İl Milli Eğitim Müdürlüğü devrede

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Özel İzmir Saranel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, iddiaya göre arazi sahibi ile okul kurucusu arasındaki kira anlaşmazlığı nedeniyle boşaltıldı. Öğretmenler ve öğrenciler dersteyken okula gelen icra avukatları ve arsa sahibinin avukatları okulun boşaltılmasını talep etti. Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü devreye girdi, haciz işleminin eğitim öğretim yılının sonu olan 17 Haziran'dan sonraya ertelenmesi kararlaştırıldı.