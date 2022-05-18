İZSU, kokunun sebebi “mevsimsel şartlar” dedi

İZMİRLİLER son günlerde artan kötü kokuya isyan etti. Kenti saran kesif koku nedeniyle tepki gösterilen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ise, "kokunun mevsimsel etkilere bağlı olarak arttığı" yönünde evlere şenlik bir açıklama geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü kent genelinde bazı noktalarda yoğunlaşan koku sorununun temelinde hava sıcaklığı artışı ile durgunluğun olduğunu savundu.

İZSU, "Koku probleminin temelinde yatan sebeplerden biri birleşik sistem olarak çalışan atıksu altyapısının mevsimsel şartlardan etkilenmesi olarak tespit edildi" denildi.

BİRLEŞİK SİSTEM

Kurum yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"İzmir'de kentin bazı bölgelerinde çeşitli zamanlarda ortaya çıkan koku probleminin temelinde yatan sebeplerden biri birleşik sistem olarak çalışan atıksu altyapısının mevsimsel şartlardan etkilenmesi olarak tespit edildi. Bu süreçte kanal temizlikleri yoğunlaştırılacak. Ayrıca İzmir Körfezi'ne çıkışı olan ve merkez ilçelerde özellikle yaz mevsimi ile birlikte koku şikayetlerine neden olan Meles, Manda ve Arap derelerinde gerekli temizlik çalışmaları rutin olarak yapılıyor. Ayrıca Körfez'den sirkülasyon pompaları ile temiz su basılarak tekrar aynı sorunların yaşanmasının önüne geçiliyor."