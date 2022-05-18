Meme kanseri ameliyatını robotlar yapacak

Onkoplastik Meme Cerrahisi Sempozyumu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu ve İzmir Meme Hastalıkları Derneği işbirliğinde Türkiye'de ilk kez, İzmir'de düzenledi.

İki gün süren sempozyum, Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu ve Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik'in başkanlığında İzmir meme hastalıkları derneği Prof Dr. Kemal Atahan'ın katkılarıyla Ege Palas Otel'de gerçekleşti. Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 200 genel cerrah, meme cerrahı ve plastik cerrah katılım sağladığı sempozyum hakkında açıklama yapan, Doç. Dr. Emiroğlu "Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 20 yılı aşkın onkoplastik meme cerrahisindeki çalışmaları ile onkoplastik meme cerrahisinin ülkemizde oluşup, gelişmesine önderlik etmiştir. Sempozyum süresinde Tepecik Hastanesi'nden sempozyum salonuna naklen canlı yayın şeklinde ameliyat sunumları yapıldı ve geniş deneyimler paylaşıldı" ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİYİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

MEME kanseri tedavisinde ve ameliyatında kullanılacak yeni teknolojiler hakkında Yeni Asır'a bilgi veren Doç. Dr. Emiroğlu, "Bizler kanserden memeyi korumanın yanı sıra meme estetiğini de sağlamaya çabalıyoruz. Yakın süreçte meme kanseri tedavisi ameliyatsız yapılabilecek" diye konuştu. Teknolojik gelişmeleri de yakından takip ettiklerinin altını çizen Doç. Dr. Emiroğlu, " Hastanemiz günümüz teknolojisini kullanmaya devam ediyor. İleri süreçlerde meme kanseri ameliyatını sadece robotlarla gerçekleştireceğiz" dedi.

■ MERT ALPDÜNDAR