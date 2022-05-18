‘O adamı hiç görmedim adını bile bilmiyorum’

Önceki gün Konya'dan otobüsle İzmir'e gelerek Çeşme'de kız meselesi yüzünden tartıştığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Alper Akkaş'ı (27) bıçakla öldürüp kaçan Muzaffer Tüz, Bayraklı'da takside gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'SEBEP KIZ DAVASI DEĞİL'

Öte yandan cinayet nedeni olduğu ileri sürülen uzman çavuşun kız arkadaşı Ayşe D'nin, katil zanlısı Muzaffer Tüz'ü tanımadığını, adını bile bilmediğini söylediği öğrenildi. Tek bıçak darbesiyle ölen Akkaş'ın babası Mustafa Akkaş ise Yeni Asır'a yaptığı açıklamada "Bu iş kız meselesinden değil. Altında mutlaka başka bir sebep var. Soruşturmanın gerçeği ortaya çıkaracağını düşünüyorum" dedi.

SAPLANTILI BİR KİŞİLİK

Tutuklanan katil zanlısı Muzaffer Tüz'ün ise sosyal medya hesaplarında kendisini uzman çavuş Akkaş'a benzeterek paylaşımlar yaptığı ve saplantılı olduğu ileri sürüldü. Katil zanlısı ile öldürdüğü Akkaş arasındaki görüşmelerin de ortaya çıkacağı açıklandı.

Oğlunun cenazesini alan baba Mustafa Akkaş, evladını Antalya Konyaaltı'nda Hasan Kartal camiinde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Uncalı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlayacaklarını söyledi.

Öte yandan Yeni Asır'a konuşan baba Mustafa Akkaş, "Kız arkadaşı Ayşe'nin, İstanbul'da polise bu saplantılı kişiyi hiç tanımadığını ve görmediğini söylediğini öğrendik. Bu adam nenden bulaştı oğluma, bilmiyorum, Alper hayatında hiç Konya'ya gitmedi, nereden tanıyacak bu kişiyi" dedi. Alper'in arkadaşları ise kız meselesi iddiasına inanmadıklarını ve zanlı Muzaffer Tüz'ün yalan söylediğini, cinayeti gasp yüzünden işlemiş olma ihtimalini düşündüklerini dile getirdiler. FATİH ŞENDİL