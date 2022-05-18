Oğlunu kaybetti ama bağışçı olmayı bırakmadı

İzmir'de 26 yaşındaki oğlu Efe Uygutalp'i lenf kanserinden kaybeden Hüseyin Uygutalp, başka hastalara şifa olmak için kan bağışında bulunmaya devam ediyor. Bornova'da yaşayan emekli Uygutalp'in oğlu Efe Uygutalp'e 2019'da Ege Üniversitesi Hastanesi'nde lenf kanseri teşhisi konuldu. Oğluna gerekli trombosit ve kemik iliğinin bulunabilmesi için Türk Kızılay Ege Kan Bölge Müdürlüğü ile kan kampanyaları organize eden baba Uygutalp, yine de oğlunu bu hastalıktan kaybetti. Acılı baba yine de başka hastalara kan ve trombosit bağışıyla umut olmaya devam ediyor.

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