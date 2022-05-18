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Haberler İzmir Oğlunu kaybetti ama bağışçı olmayı bırakmadı

Oğlunu kaybetti ama bağışçı olmayı bırakmadı

18.5.2022

Oğlunu kaybetti ama bağışçı olmayı bırakmadı
İzmir'de 26 yaşındaki oğlu Efe Uygutalp'i lenf kanserinden kaybeden Hüseyin Uygutalp, başka hastalara şifa olmak için kan bağışında bulunmaya devam ediyor. Bornova'da yaşayan emekli Uygutalp'in oğlu Efe Uygutalp'e 2019'da Ege Üniversitesi Hastanesi'nde lenf kanseri teşhisi konuldu. Oğluna gerekli trombosit ve kemik iliğinin bulunabilmesi için Türk Kızılay Ege Kan Bölge Müdürlüğü ile kan kampanyaları organize eden baba Uygutalp, yine de oğlunu bu hastalıktan kaybetti. Acılı baba yine de başka hastalara kan ve trombosit bağışıyla umut olmaya devam ediyor.
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