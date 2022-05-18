Ölümüne kaçıştan hayata dönüş

İHA İLE TESPİT EDİLDİLER

YUNANİSTAN'IN Ege Denizi'nde defalarca ölüme terk ettiği göçmenlere bir kez daha Türk askeri sahip çıktı.

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında göçmen kaçakçılığı yapılacağı ihbarı alan İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İHA ile yaptığı kontrollerde tekneye binmek üzere olan çok sayıda göçmen tespit etmesi üzerine operasyon için düğmeye bastı.

İNSANLIK DRAMI ÖNLENDİ

EKİPLER, teknedeki 49 Afganistan, 20 Mısır, 10 Suriye, 5 Filistin ve 1 Ürdün olmak üzere toplam 85 düzensiz göçmen ve 3 organizatörü yakaladı.

Göçmenler arasında yer alan bir anne ise kucağında bebeği ile denizde beklerken bulundu. Genç annenin Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılma anları ise askerimize duyulan güvenin sembolü oldu.

Bebeği ile buz gibi suda saatlerce çırpınan genç kadın, ekipler tarafından tekneye alınarak kurtarıldı

METİN BURMALI