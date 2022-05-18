“Terörle iltisaklı olanları derhal uzaklaştırın”

ANKARA merkezli terör örgütü operasyonu kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı Mustafa Demir'in de tutuklanması kent gündemine bomba gibi düştü. Yeni Asır'ın gündeme getirdiği haberin ardından tepkiler çığ gibi büyürken, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'den de bir çıkış geldi.

İzmir'in yanı sıra İstanbul'da da terörle iltisaklı çalışanlara yönelik operasyonların gündemde olduğuna dikkat çeken Sürekli, belediyelerin kadrolarını gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.

'DUYARLI OLMALILAR'

İzmir ölçeğinde konuştuğunu dile getiren Sürekli, "İzmir'de başta Büyükşehir olmak üzere bütün ilçe belediyelerinde terörle iltisaklı, ilintili kişilerin derhal görevlerinden uzaklaştırılmaları konusunda belediyeleri duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

AK PARTİ IZMİR'DE A TAKIMI DEGİSTİ

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda yeni görevlendirmeler belli oldu. İdari ve Mali işlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Hayrettin Uçak, Dış İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığına getirildi. Çevre ve Şehircilikten Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Deniz Doğan ise Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığına geldi. Yerel Yönetimlerden Sorumlu İsmail Çifçioğlu'nun yeni görevi Sivil Toplum Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı olurken, Feyim Özçelik İdari Ve Mali İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığına, Sefa Şahin Çevre ve Şehircilikten Sorumlu İl Başkan Yardımcılığına, Melek Eroğlu İl Başkan Danışmanlığına, Emrun Sulayıcı İl Başkan Danışmanlığına, Münir Ensari de İl Başkanı Danışmanlığına getirildi.