Türk Ordusu’nu savundu disiplinlik oldu

TÜRKİYE Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), orduya hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya 'onursal üyelik' vererek bir skandala imza atmıştı.

'Onursal üyelik' rozetini Kent Konseyi seçiminde Başkan Arda'nın siyaseten birlikte hareket ettiği iddia edilen Dernek Şube Başkanı Yardımcısı Ayhan Aksoy'un takması tartışmaları alevlendirmişti.

SAVUNMASINI İSTEDİLER

'SİYASİ rüşvet' olarak değerlendirilen duruma tepki gösteren birçok dernek üyesinden emekli astsubay Mehmet Sait Sert de sosyal medya üzerinden eleştirilerini dile getirdi. Sert; "Yıllarca gururla görev yaptığım Şanlı Türk Ordusu hakkında bu ifadeleri kullandığı iddia edilen bir kişiye dava süreci sona ermeden 'onursal üyelik' verilmesi beni ve birçok arkadaşımı derinden yaralamıştır" dedi. TEMAD Gaziemir Şubesi ise, Sert'i disiplin kuruluna sevk ederek savunmasını istedi.

"DERNEK CEVAP VERMELİ"

MİLLİ ve manevi değerlere hakaret ettiği iddia edilen Halil Arda'nın TEMAD Gaziemir Şube Yönetimi tarafından taltif edilmesini manidar bulan Sert, "TEMAD kişilerin değil, bu Milletin cefakâr evlatlarının temsil edildiği kurumsal bir yapıdır. Üniformasını gurur ve şerefle taşıdığım Şanlı Türk Ordusu'na dil uzattığı iddia edilen bir kişiye, dava süreci bitmeden derneğimiz adına böyle bir üyelik verilmesinin doğru bulmuyorum" dedi. Derneğe bazı sorular yönelten Sert, "Dava sürecinin sonuçlanması neden beklenmemiştir? Belediye başkanının hakaret ettiği kesinleşirse, telafisi olmayan bir süreç yaşanacaktır. İşte itirazımın temel sebebi budur. Ayrıca Belediye başkanına onursal üyelik verilmesi, Türk Ordusu'na hakaret davasında mahkemede olumlu kanaat oluşmasına yönelik bir algı oluşturma amacı mı taşıyor?" ifadelerini kullandı.