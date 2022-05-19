Hollanda Kral Günü İzmir’de kutlandı

Hollanda'nın en önemli bayramı olan 'Kral Günü' Mövenpick Hotel İzmir'de özel bir resepsiyonla kutlandı. Pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan gece, Hollanda'nın İzmir Fahri Konsolosu Oğuz Özkardeş'in ev sahipliğinde yeniden gerçekleştirildi. Her sene Kral Willem Alexander'in doğum günü olan 27 Nisan'da Hollanda'nın birçok kentinde kurulan sahnelerde kutlanan 'Hollanda Milli Günü' kapsamında İzmir'de düzenlenen geceye, Hollanda'nın Türkiye Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, İzmir'de görev yapan konsolos ve fahri konsoloslar, Bornova ve Gaziemir Belediye başkanları, Nato'da görevli yabancı komutanlar ve çok sayıda davetli katıldı.

İYİ İLİŞKİLERE SAHİBİZ

Konuklara teşekkür eden Fahri Konsolos Oğuz Özkardeş, "İkili ilişkilerin gelişmesi için çabalarımızı atırarak sürdüreceğiz. İlişkilerimiz uzun yıllara dayanıyor" açıklamasını yaptı. Büyükelçi Kwaasteniet ise ülkesi ile Türkiye'nin iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz günlerde Başbakan Mark Rutte'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmesi bunun bir göstergesidir. İzmir, Ege'nin en önemli limanı. Hollanda ile ticaret olsun, Hollanda'ya ya da oradan İzmir'e yatırımlar olsun, elçilik bu şehre ve size güveniyor. Yakın zamanda İzmir'de Hollanda İş Derneği'nin bölgesel bir merkezini kurduk. Bu şehre çok sayıda turisti getirmek için her şeyi yapacağız" diye konuştu.

ERCAN AKGÜN