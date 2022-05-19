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İzmir'de çalınan aracı JASAT timleri 183 güvenlik kamerası görüntüsünü izleyerek buldu

İzmir Menemen'de yaşanan hırsızlık olayında JASAT ekipleri tam 183 güvelik kamerası görüntüsünü izleyerek çalışnan otomobili buldu ve sahibine teslim etti. Yakalanan iki kişi ise tutuklandı.

İHA

19.05.2022, 12:00

İzmir’de çalınan aracı JASAT timleri 183 güvenlik kamerası görüntüsünü izleyerek buldu

İzmir'in Menemen ilçesinde çalınan araç, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekiplerince 9 gün boyunca yaklaşık 183 güvenlik kamerası incelenerek bulundu. Yakalanan 2 kişi tutuklanırken, araç sahibine teslim edildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na Menemen ilçesi Hatundere Mahallesi'nde H.K. isimli şahsın IZBAN durağında park halindeki otomobilinin 7 Mayıs tarihinde çalındığı ihbarı yapıldı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda olaya karışan fail veya faillerinin yakalanması için çalışma başlatan Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince 9 gün boyunca yaklaşık 183 güvenlik kamerası titizlikle incelendi. Yapılan takip sonucunda çalıntı otomobilin Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. 16 Mayıs'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla şüpheliler M.S. ve B.Z. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sonucunda çalınan otomobil de bulunarak sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

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