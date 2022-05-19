Silindir bile düzeltmeye geldiği yola dayanamadı

İZMİR'İN Bayraklı ilçesindeki Fuat Edip Baksi Mahallesi 1639/1 ile 1620/3 sokaktaki yol sorunu vatandaşları canından bezdirdi. Mahallelerindeki 60 metre uzunluğundaki, dik yokuşlu asfalt yolun kaygan olduğunu ve özellikle insanların bu yüzden yürürken düşüp yaralandığını söyleyen vatandaşlar, "Bu yolda düşüp ayağını kıranlar oldu. Hatta zemin o kadar kaygan ki geçenlerde asfalt işlerinde kullanılan bir silindir makinesi kayıp yolun sonundaki evin kaldırımına çarparak durabildi" dedi. METİN BURMALI

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