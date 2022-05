Pandemi salgını nedeniyle yaklaşık 2.5 yıldır bazen tam kapanma, bazen de yarı zamanlı kapanma dönemlerini, her gün yüzbinlerce test, binlerce can kaybı ile geride bıraktık. Covid salgını o kadar geleneksel hal aldı ki günlük can kayıpları sıradan bir olaymış gibi gündemimizde yer aldı. Sokağa çıkma yasağı, mecburi hizmetlilerin dışında araçla seyahat veya çarşı pazar yasakları, boş caddelerin yanı sıra trafiğin kilitlendiği ana caddeler bile bomboş idi. Bunları hep birlikte yaşadık. Bu süre içerisinde özellikle iş hayatından, eğitime ciddi aksamalar oldu. Hatta ilk kez okula gidecek olan öğrenciler hiç okul yüzü görmeden yılı tamamladı. Karne heyecanı ve sömestr tatilinin ne olduğunu anlamadan eğitim yılını bitirdi çocuklar. İş alemi ciddi sektelere uğradı. Kimi esnaf kepenk kapattı. Kimi esnaf işyerini yok paraya devretti veya sattı. Artık her şey geride kaldı. "Vira Bismillah" deyip kolları sıvama vakti. İnsanoğlunun doğasında karamsarlık en tehlikeli ve tedavisi zor bir hastalıktır. Bu karamsarlık illetinden bir an evvel kurtulup küllerimizden doğarcasına çalışma, üretme, yeni yatırım ve atılımlara yelken açma zamanı.

SAĞLIK VE TURİZM

Özelikle sağlıkta bölgemiz Avrupa'ya açılan kapı misali özel hastanelerimiz bölgenin ve ülkenin sağlık yükü yanında Avrupa'nın da birçok gelişmiş ülkelerine başta obezite, göz, estetik, kalp damar ameliyatları gibi birçok dalda sağlık hizmeti veriyor. Başta sağlık sektörü olmak üzere birçok esnaf ve otellerimiz de bu pastadan pay alıyor. Başta Çeşme olmak üzere birçok kıyı şeridi otellerimiz ve eğlence mekanları turizme hazır. Bundan sonrası moral ve azim... Piyasa dalgalanmaları, yanı başımızdaki savaşlar tabii ki bizleri etkiliyor, etkilemeye de devam edecek. Oysa gerçek olan hayat devam ediyor, daha güçlü ekonomisi olan, her alanda başarılı kurum ve kuruluşlarla yolumuza devam edelim.

CİDDİ DEĞİŞİMLER OLACAK

Pandemiye rağmen sağlık yatırımlarında ve hizmetlerinde bir aksama olmadı. Başta şehir hastaneleri olmak üzere önümüzdeki gün ve aylarda şehrimizde sağlık yatırımları alanında ciddi gelişmeler ve değişimler olacak. Özel sektörde lokomotif görevi üstenen ciddi yatırımlarla, uzman profesörler ve hekim kadroları ile büyüyen hastanelerimiz önümüzdeki haftalarda yeni yatırım ve müjdelere hazır olsun, bekleyip görelim. Yapılan yeni hastaneler ve yatırımlarla bölgemiz sağlık turizmi alanında da ciddi potansiyele sahip olacak. Ulaştırma, Turizm ve Sağlık bakanlıklarının güç ve fikir birliği ile İzmir'e direkt uçuşların mutlaka gözden geçirilmesi gerekli. Türk Hava Yolları başta olmak üzere, diğer hava yolu şirketlerinin de İzmir'e direkt uçuşlara zaman kaybetmeden başlamasında fayda var.